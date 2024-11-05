Порро пожертвует часть зарплаты на нужды пострадавших от наводнения в Испании: «Я бы первым пришел на помощь, но я в Лондоне, у меня соревнования. Есть чувство беспомощности»

Педро Порро пожертвует деньги на устранение последствий наводнения в Испании.

В конце октября сильные ливни прошли на востоке и юге Испании. В результате наводнений погибло более 200 человек.

«Сегодня печальный день для всех испанцев. Я думаю, что у нас было три, четыре, пять дней ужасных страданий. Я даже представить себе не могу, каково пришлось людям в Валенсии. И, как я написал в социальных сетях, я хочу посвятить победу [над «Астон Виллой»] им.

Есть чувство беспомощности. Беспомощности из-за того, что меня там нет, потому что я знаю, каково это – оказаться «в грязи», как вы говорите. Я бы первым пришел на помощь, но я в Лондоне, у меня соревнования, так что я не могу.

Я бы сказал, что испытываю [чувство] беспомощности, потому что я хотел бы помочь. Но я уже поговорил со своими агентами и собираюсь пожертвовать часть своей зарплаты, чтобы покрыть все нужды [находящихся там людей], в частности, купить лопаты, еду. Все, что им нужно», – сказал испанский защитник «Тоттенхэма ».