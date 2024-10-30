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  • «Реал» пристально следит за Порро из «Тоттенхэма». Мадридцы впечатлены его игрой в АПЛ, но по-прежнему отдают приоритет Тренту (As)
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«Реал» пристально следит за Порро из «Тоттенхэма». Мадридцы впечатлены его игрой в АПЛ, но по-прежнему отдают приоритет Тренту (As)

«Реал» присматривается к Педро Порро из «Тоттенхэма».

Мадридцы, испытывающие проблемы из-за травм в линии обороны, все активнее присматриваются к защитнику лондонцев. По данным As, скауты клуба, следившие за футболистом с января 2023 года, впечатлены его игрой в Премьер-лиге. В «Мадриде» отмечают прогресс Порро и полагают, что он вырос как игрок под руководством Энджа Постекоглу.

Однако трансфер 25-летнего игрока считается непростой задачей. Он воспринимается неотъемлемой частью лондонской команды, которая может запросить не менее потраченных на него 45 млн евро. Кроме того, текущий контракт испанца рассчитан до 2028 года.

Вместе с тем отмечается, что приоритетным вариантом «Реала» по-прежнему остается Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля». Прежде чем предпринимать какие-либо шаги в отношении Порро, клуб, вероятно, сначала попытается подписать англичанина.

В этом сезоне Порро провел 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoТоттенхэм
logoЭндж Постекоглу
logoТрент Александер-Арнолд
logoПедро Порро
деньги
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