Родри о «Золотом мяче»: «Это победа для испанского футбола. Иньеста, Хави, Касильяс, Бускетс заслуживали приз. И для полузащитников – они незаметно работают и сегодня вышли на свет»
Родри посвятил выигранный «Золотой мяч» испанскому футболу и полузащитникам.
«Сегодняшняя победа – не для меня, а для испанского футбола. Столько игроков заслуживали приз, но не выиграли: Иньеста, Хави, Икер [Касильяс], Бускетс, многие другие.
Это для испанского футбола и для полузащитников. Сегодня многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил, потому что подсветилось столько полузащитников. Они незаметно работают и сегодня вышли на свет», – сказал опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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