Советник президента «Барсы»: «Хави решил уйти в январе, потом захотел остаться – Лапорта не позволил бы этого кому-то другому. Я советовал ему не продолжать – всегда знал, что это не сработает»

Энрик Масип высказался об уходе Хави из «Барселоны» в конце прошлого сезона.

«Оценить его уход нелегко. Он принял решение в январе после матча с «Вильярреалом», но потом захотел остаться, и Лапорта согласился из-за его имени. Кому-то другому он бы этого не позволил.

Мне всегда казалось, что это не сработает. Я советовал ему не продолжать, потому что я считал, что он упустил возможность, и будет очень сложно все вернуть. Я лично пообщался с Хави и высказал ему свое мнение как бывший профессиональный спортсмен. Но я представитель клуба, и если бы он принял решение, то все должны действовать сообща», – сказал советник президента «Барселоны».