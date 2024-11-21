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Советник Лапорты о Холанде: «Барса» может рассмотреть подписание любого футболиста с новой экономикой клуба и стадионом»

Энрик Масип ответил, может ли «Барселона» приобрести Эрлинга Холанда.

«С новой экономикой клуба и новым стадионом «Барса» может рассмотреть возможность подписания любого футболиста.

Другой вопрос, действительно ли вам нужен конкретный футболист или же можно приобрести сразу двух игроков», – сказал советник президента «Барселоны» Энрик Масип.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Энрик Масип
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