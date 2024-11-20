Роке о «Барсе»: «Когда я приехал, было мало возможностей и времени адаптироваться. Это полезный опыт – то, чему я там научился, помогает мне сегодня, я очень счастлив»

Витор Роке высказался о времени, проведенном в «Барселоне».

Форвард присоединился к «блаугране» прошлой зимой, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе». Он принял участие в 14 матчах Ла Лиги, в среднем проводя на поле 22 минуты. Этим летом 19-летний игрок перешел в «Бетис» на правах аренды с правом выкупа.

– Поторопился ли ты с переходом в «Барсу»?

– Да-да, по правде говоря, я был в Бразилии и не знал, перейду я или нет. Я узнал, что приеду в Испанию, примерно за неделю до этого, я был в отпуске и ничего не знал.

И когда я приехал, у меня было мало возможностей, не было времени адаптироваться. Правда в том, что у меня там были плохие времена, но они служат полезным опытом, понимаете?

Я очень счастлив быть здесь. То, чему я там научился, помогает мне сегодня, и я очень счастлив, – сказал нападающий «Бетиса » в интервью клубному каналу Real Betis.

Роке о «Барселоне»: «Я уехал в большой клуб совсем молодым. Было тяжело, я работал с психологом. Журналисты этого не понимают, они всегда будут судить»