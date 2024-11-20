Советник Лапорты о деле Негрейры: «Смешно, что кто-то думает, будто «Барсе» помогали судьи. Многие раздували эту тему, но никто не смог доказать»

Энрик Масип высказался об ущербе дела Негрейры для «Барселоны».

Напомним, каталонскому клубу и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

В конце мая апелляция «Барселоны» на изначальный обвинительный приговор была удовлетворена, и с клуба сняли обвинения.

«Это нанесло вред, потому что многие акцентировали внимание на этой теме, раздувая ее.

Смешно, что кто-то думает, будто арбитры помогали «Барселоне». Никто не смог это доказать», – сказал советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты .