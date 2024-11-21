Тренер «Леганеса» Хименес поставил Модрича выше Винисиуса и Мбаппе: «Вини и Килиан талантливы, но Лука – особенный. Он довел «Реал» и Хорватию до невообразимых высот»
Тренер «Леганеса» поставил Луку Модрича выше Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.
«Я обожаю Луку Модрича как игрока. Он довел «Реал» и сборную Хорватии до невообразимых высот.
Конечно, Винисиус и Мбаппе очень талантливы, но Модрич – особенный футболист», – сказал Борха Хименес.
«Леганес» сыграет с «Реалом» в 14-м туре Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 24 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости