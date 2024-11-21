  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Леганеса» Хименес поставил Модрича выше Винисиуса и Мбаппе: «Вини и Килиан талантливы, но Лука – особенный. Он довел «Реал» и Хорватию до невообразимых высот»
13

Тренер «Леганеса» Хименес поставил Модрича выше Винисиуса и Мбаппе: «Вини и Килиан талантливы, но Лука – особенный. Он довел «Реал» и Хорватию до невообразимых высот»

Тренер «Леганеса» поставил Луку Модрича выше Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

«Я обожаю Луку Модрича как игрока. Он довел «Реал» и сборную Хорватии до невообразимых высот.

Конечно, Винисиус и Мбаппе очень талантливы, но Модрич – особенный футболист», – сказал Борха Хименес.

«Леганес» сыграет с «Реалом» в 14-м туре Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 24 ноября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛука Модрич
logoКилиан Мбаппе
logoБорха Хименес
logoЛа Лига
logoЛеганес
logoВинисиус Жуниор
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Модрич в 39 лет стал самым возрастным игроком в истории класико. Хавбек «Реала» побил рекорд Алвеса
2326 октября, 20:43
Венгер о Модриче: «Наблюдать за игрой Луки – удовольствие. Все, кто любит футбол, испытывают к нему огромное уважение»
825 октября, 11:55
Модрич о побитом рекорде Пушкаша в «Реале»: «Не нравится, что мне постоянно напоминают о возрасте, но это действительно впечатляет. Горжусь, что продолжаю выступать в лучшем клубе мира»
620 октября, 13:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Газзаев о «Зените»: «Админресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локо» не меньше. Неправильно валить все на то, что деньги играют. Семак – лучший тренер в стране, признайте»
17сегодня, 22:02
Советник президента «Барсы» об уходе Месси: «Можно было сделать все лучше. Это повлияло на Лапорту – он очень любил Лионеля»
10сегодня, 21:56
Винисиус, Симеоне, Ольмо, Кубо и Мартинес номинированы на приз лучшему игроку ноября в Ла Лиге
10сегодня, 21:30
Валерий Газзаев: «Профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. У нас 70-80% футбола существуют за счет государственных и региональных финансов»
31сегодня, 21:15
Марио Гетце: «Я был надеждой Германии, следующим Месси – это тяжелое бремя. Оглядываясь назад, понимаю, что был слишком строг к себе»
22сегодня, 20:59
Газзаев о комментаторах: «Это большое искусство актера, а давать оценку футболистам должны специалисты – с этой частью высказываний Карпина согласен. У Черданцева и Генича хорошие репортажи, есть эмоции»
7сегодня, 20:52
Евсеев о нападении: «Шли в гостиницу большой группой, услышали: «Дайте закурить». Сказал, что не курим, но люди были агрессивны – у одного нож, у другого баллончик. 18 ноября – мой второй день рождения»
10сегодня, 20:38
Захарян не сыграет за «Сосьедад» против «Хове»: «У Арсена перегрузка после тренировок, еще не до конца восстановился»
24сегодня, 20:20
Советник Лапорты о деле Негрейры: «Смешно, что кто-то думает, будто «Барсе» помогали судьи. Многие раздували эту тему, но никто не смог доказать»
38сегодня, 20:07
Дюков о сборной: «Не вели переговоров с клубами, приоритет – сборные. Будем стараться больше играть с теми, кто занимает высокое место в рейтинге ФИФА»
4сегодня, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация соккера США вырезала празднование Пулишича «танцем Трампа» из видео в соцсетях. Сотрудники «не удивлены, но очень разочарованы»
15сегодня, 21:48
Симеоне, Альгуасиль и Санчес претендуют на приз лучшему тренеру ноября в Ла Лиге
2сегодня, 21:30
Мата приобрел долю в «Сан-Диего», который войдет в МЛС с 2025 года. Хавбек «Вестерн Сидней» – первый действующий футболист-совладелец клуба лиги
1сегодня, 21:20
Сане о США: «Моя жена американка, часто ездим туда в отпуск. В Лос-Анджелесе могу не опасаться, что меня узнают и потревожат. Моя цель – сыграть ключевую роль на ЧМ-2026»
4сегодня, 21:04
Гендиректор «Баварии» о Компани: «Cнова видим привлекательный футбол, много забиваем. Его спокойствие и авторитет не оставляют сомнений, что у него есть план»
2сегодня, 20:37
Саа о Каземиро: «Он возвращается в лучшую форму. В системе тен Хага от него слишком много требовалось – при правильном балансе и расстановке он играет в другом измерении»
2сегодня, 20:22
Роке о «Барсе»: «Когда я приехал, было мало возможностей и времени адаптироваться. Это полезный опыт – то, чему я там научился, помогает мне сегодня, я очень счастлив»
2сегодня, 20:08
Холанд с рейтингом 92 и Роналду с рейтингом 87 вошли в команду недели FC 25
сегодня, 19:57Игры
Газизов о работе в «Спартаке»: «Представить не мог, что «телеграмная» война влияет на принятие некоторых решений – это нонсенс. Когда «въехал», уже было поздно»
12сегодня, 18:38
Маухуб признан лучшим игроком «Динамо» в октябре. У форварда 4+1 в 5 матчах
6сегодня, 18:26