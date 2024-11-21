Тренер «Леганеса» Хименес поставил Модрича выше Винисиуса и Мбаппе: «Вини и Килиан талантливы, но Лука – особенный. Он довел «Реал» и Хорватию до невообразимых высот»

Тренер «Леганеса» поставил Луку Модрича выше Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

«Я обожаю Луку Модрича как игрока. Он довел «Реал » и сборную Хорватии до невообразимых высот.

Конечно, Винисиус и Мбаппе очень талантливы, но Модрич – особенный футболист», – сказал Борха Хименес.

«Леганес» сыграет с «Реалом» в 14-м туре Ла Лиги . Игра пройдет в воскресенье, 24 ноября.