Модрич в 39 лет стал самым возрастным игроком в истории класико. Хавбек «Реала» побил рекорд Алвеса
Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории класико.
Полузащитник «Реала» вышел на замену на 63-й минуте матча с «Барселоной». В 39 лет и 47 дней Модрич стал самым возрастным игроком класико, обойдя Дани Алвеса (38 лет и 318 дней).
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:3, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mister Chip
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