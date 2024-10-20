Модрич о побитом рекорде Пушкаша в «Реале»: «Не нравится, что мне постоянно напоминают о возрасте, но это действительно впечатляет. Горжусь, что продолжаю выступать в лучшем клубе мира»
Ранее Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Реала», сыгравшим в официальном матче. Хорват принял участие в матче Ла Лиги против «Сельты» (2:1) в возрасте 39 лет и 40 дней. Он превзошел рекорд Ференца Пушкаша, который провел последний официальный матч за «Реал» в 1966 году в возрасте 39 лет и 36 дней.
– Мне не нравится, что мне постоянно напоминают о моем возрасте, но это действительно впечатляет. Я очень горжусь тем, что достиг этого рекорда и продолжаю выступать в лучшем клубе мира.
– Чем вы больше всего гордитесь?
– Мне очень трудно остановиться на чем-то одном из всего, что случилось со мной в «Реале»: подписание контракта с клубом, победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов, стать самым возрастным игроком с наибольшим количеством титулов... Я рад, что добился всего с этим клубом, но мы должны продолжать [в том же духе].
– Как вы себя чувствуете?
– Я чувствую себя хорошо физически и морально. Я играю и хочу этого. Самое главное – это команда, и когда приходит моя очередь, я всегда стараюсь выложиться на полную. Нам нужно продолжать, нас ждут очень трудные недели в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.
У нас очень качественный состав, но одного этого недостаточно. Нам нужно отдавать больше, как сегодня, когда мы отдали всех себя, – сказал полузащитник «Мадрида» в интервью Realmadrid TV.
Модрич – король! Отдал шикарный ассист на победный гол и побил рекорд Пушкаша
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