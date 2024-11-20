Саа о Каземиро: «Он возвращается в лучшую форму. В системе тен Хага от него слишком много требовалось – при правильном балансе и расстановке он играет в другом измерении»

Луи Саа связал проблемы Каземиро в «МЮ» с неподходящей ему системой.

«Думаю, Каземиро возвращается к своей лучшей форме в «Манчестер Юнайтед ». Вы могли видеть, как уязвим он был в системе Эрика тен Хага , и тактика в целом была неправильной.

От Каземиро требовали слишком многого, ему трудно добиться успеха без нужных игроков вокруг него. Неважно, сколько трофеев он выиграл, в этой системе он вынужден был столкнуться с трудностями. Я считаю, что его подвели. Я очень поддерживаю его, потому что он никогда не жалуется и знает, когда играет неудачно.

При правильном балансе в центре поля и правильной расстановке игроков мы увидим, что Каземиро играет в другом измерении. У него есть лидерские качества, которые необходимы команде», – сказал бывший нападающий «МЮ» в интервью Betfred.