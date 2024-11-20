Вальверде о критике: «Каземиро высказывал в раздевалке «Реала» то, что сейчас говорит жена: «Феде, тебе нужно больше тренироваться»
Федерико Вальверде высказался о конкуренции при переходе в «Реал».
«Ты приходишь и видишь, что за столом сидят Марсело, Каземиро, Бэйл, Бензема, Серхио Рамос… Каземиро был тем, кто поддержал меня. Он обнял меня и сказал: «Садись сюда». В раздевалке мы тоже были очень близки.
Каземиро не нужно кричать на поле, чтобы дать указание или кого-то поправить. Он был рядом, всегда с конструктивной критикой. То, что сейчас говорит жена, Каземиро высказывал мне в раздевалке: «Феде, тебе нужно больше тренироваться», – рассказал полузащитник «Реала» в интервью Хорхе Вальдано на канале Movistar+.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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