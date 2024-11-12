Каземиро об Амориме: «Все говорят о нем с большим уважением, он построил блестящую карьеру в «Спортинге». «МЮ» хочет быть на вершине, ждем его с радостью»
Каземиро заявил, что игроки «МЮ» хотят работать под руководством Рубена Аморима.
В понедельник бывший главный тренер «Спортинга» посетил тренировочную базу «Юнайтед» в Кэррингтоне и встретился с членами руководства. Аморим приступит к работе после получения визы.
«Спортинг» всегда среди трех фаворитов, но обычно немного уступает «Бенфике» и «Порту», которые, как правило, сильнее. Однако Аморим оставил след, завоевал титулы и построил блестящую карьеру в «Спортинге». Все говорят о нем с большим уважением.
Здесь [в «МЮ»] у него будет исключительная команда, которая хочет помочь, хочет продолжать расти, учиться и быть на вершине турнирной таблицы. Мы ждем его с большой радостью и счастьем», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Mirror
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