Каземиро об Амориме: «Все говорят о нем с большим уважением, он построил блестящую карьеру в «Спортинге». «МЮ» хочет быть на вершине, ждем его с радостью»

Каземиро заявил, что игроки «МЮ» хотят работать под руководством Рубена Аморима.

В понедельник бывший главный тренер «Спортинга» посетил тренировочную базу «Юнайтед» в Кэррингтоне и встретился с членами руководства. Аморим приступит к работе после получения визы.

«Спортинг » всегда среди трех фаворитов, но обычно немного уступает «Бенфике» и «Порту», которые, как правило, сильнее. Однако Аморим оставил след, завоевал титулы и построил блестящую карьеру в «Спортинге». Все говорят о нем с большим уважением.

Здесь [в «МЮ»] у него будет исключительная команда, которая хочет помочь, хочет продолжать расти, учиться и быть на вершине турнирной таблицы. Мы ждем его с большой радостью и счастьем», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед » Каземиро .