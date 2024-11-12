Трошечкин о бане Безбородова за комментарии в Telegram: «Забавная ситуация. Он не сам это писал, может, а кто-то с его телефона. Мог бы кого-то из родственников попросить»

Александр Трошечкин отреагировал на отстранение арбитра Владислава Безбородова.

Ранее арбитр был отстранен от судейства до конца сезона за комментарии в Telegram. В одном из них была фраза: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.

«Прикольно, но мог хотя бы кого-то из родственников попросить. Может, он даже и не сам это писал, а просто кто-то с его телефона. Жестковато, конечно, что до конца сезона отстранили.

Считаю ли я, что наказание несправедливо? Не мне в этом разбираться. Эта ситуация в целом сама по себе забавная», – заявил полузащитник «Пари НН ».

РФС об отстранении Безбородова: «Он ввел в заблуждение, сказал, что не оставлял комментарий в интернете, но в ходе расследования было доказано, что это сделал Владислав. Дурацкая ситуация»