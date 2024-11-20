«Почем нынче любовь к Родине?» Губерниев о выплатах футболистам за вызов в сборную
Дмитрий Губерниев отреагировал на выплаты футболистам за вызов в сборную России.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что игрокам за вызов в сборную России положены выплаты – меньше 5 тысяч долларов.
«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят? Почем нынче любовь к Родине?» – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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