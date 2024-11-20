Миранчук о России на Евро-2024: «У нас были бы хорошие шансы. Мы не первый год работаем с Карпиным, видно, что у нас есть идея на поле»
Алексей Миранчук порассуждал о том, как сборная России выступила бы на Евро-2024.
– На какие результаты мог претендовать нынешний состав сборной России на Евро-2024, если бы не было отстранения?
– У нас хорошая команда, не первый год работаем с Валерием Георгиевичем Карпиным. Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны, когда смотришь матчи сборной России.
Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире, – сказал полузащитник «Атланты» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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