Миранчук о России на Евро-2024: «У нас были бы хорошие шансы. Мы не первый год работаем с Карпиным, видно, что у нас есть идея на поле»

Алексей Миранчук порассуждал о том, как сборная России выступила бы на Евро-2024.

– На какие результаты мог претендовать нынешний состав сборной России на Евро-2024, если бы не было отстранения?

– У нас хорошая команда, не первый год работаем с Валерием Георгиевичем Карпиным. Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны, когда смотришь матчи сборной России.

Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире, – сказал полузащитник «Атланты » и сборной России.