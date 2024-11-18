УЕФА накажет Косово штрафами и дисквалификациями за «жесты и провокации» в матче с Румынией. Команда ушла с поля после выкриков «Сербия, Сербия!» (Эмануэль Рошу)
Сборная Косово покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.
Позднее в УЕФА сообщили о начале дисциплинарного разбирательства в отношении Федерации футбола Румынии и Федерации футбола Косово.
Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу со ссылкой на источники в УЕФА, игрокам Косово грозят штрафы и дисквалификации «за их жесты и провокации».
«Косово – это Косово или Косово – это Албания. Вот и все». Капитан Косово призвал УЕФА принять меры на фоне выкриков румынских фанатов «Сербия!»
Луческу об уходе игроков Косово с поля в матче с Румынией: «У них был план устроить что-то подобное, если не получится выиграть. Я не видел баннеров или чего-то против Косово, детское оправдание»
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