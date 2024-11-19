Португалия без Роналду не победила Хорватию, Сан-Марино мчит в дивизион С! Главное в Лиге наций

За белорусов забил игрок из Первой лиги.

Очередной день матчей в Лиге наций – целых девять вечером в понедельник. В четырех группах из пяти соревнования уже закончились.

Шотландцы зря понадеялись на Португалию – она не выиграла в Хорватии

В группе А1 португальцы без Криштиану Роналду не удержали победу над Хорватией, а Эндрю Робертсон снова стал героем Шотландии.

● Хорватия и Португалия закончили 1:1 . Португальцы досрочно были первыми и выступали без Роналду, Бруну Фернандеша и Бернарду Силвы, а хорватам надо было не проиграть ради второго места.

На 33-й минуте Жоау Феликс реализовал выход один на один, этот же трюк чуть не повторил Рафаэл Леау – пробил мимо. Момент хорватов – удар Андрея Крамарича в штангу. Во втором тайме за несколько минут дважды забил Йошко Гвардиол после двух навесов – первый гол не засчитали из-за офсайда, но с другим все было четко. В конце команды обменялись отличными моментами, но не забили.

Статистика личных встреч по-прежнему страшна для хорватов – всего одна победа над португальцами и семь поражений.

● Польша проиграла Шотландии 1:2 . Шотландцы надеялись на победы – свою и португальцев – чтобы выйти в четвертьфинал.

Уже на третьей минуте Джон Макгинн из штрафной точно ударил в нижний угол, а в конце первого тайма Скотт Мактоминей пробил в штангу. После перерыва Камиль Пионтковски забил лучший гол дня – вогнал мяч в девятку из-за штрафной. На двоих команды нанесли 30 ударов, но победный был только один – Эндрю Робертсон забил головой на 90+3.

Впрочем, к четвертьфиналу Шотландию эта победа не приблизила, так как Хорватия не проиграла Португалии.

Португалия и Хорватия сыграют в четвертьфинале, Шотландия сразится в стыках за право остаться в Лиге А, Польша отправилась в дивизион В.

В матче Испании – три пенальти, у сербов и датчан – ноль голов

В группе А4 Испания и Швейцария все мячи забрали себе – пять на двоих, а Сербия и Дания отыграли сухой матч.

● Испания победила Швейцарию 3:2 . Матч ничего решал: испанцев никому не догнать, швейцарцев – не сместить с последней строчки.

На 32-й минуте Рикардо Родригес налетел на Альваро Морату в штрафной – бивший первый пенальти в карьере Педри не реализовал его, но в той же атаке мяч добил Йереми Пино. Во втором тайме Жоэл Монтейру не забил супермомент после ошибки Айтора Паредеса, затем исправился – опять пройдя Паредеса, пробил между ног Роберту Санчесу. Брайан Хиль тут же ответил – украл мяч у защитников в штрафной и забил в дальний угол.

А в конце команды обменялись пенальти, которые заработал Венсан Сьерро. Сначала, выбивая мяч, его ударил Фабиан Руис – Анди Зекири реализовал и сравнял счет. А затем именно Сьерро сбил Брайана Сарагосу – и тот сам забил победный гол.

Испания в 2024-м не проиграла ни одного из 13 официальных матчей, не считая товарищеские. Причем выиграла 12 – оступилась только в Сербии (0:0).

● Сербия и Дания голов не забили . Сербам надо было выиграть ради выхода в 1/4, датчанам – не проиграть.

Вязкий матч с большим количеством ударов Сербии (21 всего) закончился без голов и с удалением Страхини Павловича в конце. Сербия опять не смогла выиграть решающий матч. Те же 0:0 были и летом на Евро-2024 в борьбе за выход из группы – и тогда датчане тоже вышли, а сербы – нет.

Всего же Сербия проиграла Дании четыре матча из шести. Она не забивает ей в пяти подряд играх с 2014 года.

Испания и Дания узнают соперников по четвертьфиналу, а Сербия – по стыкам за лигу А. Дивизионом ниже упала Швейцария.

Румыны крупно обыграли Кипр, а Косово отправило Литву в Лигу D

В группе С2 румыны снова устроили концерт, а в матче Косова один игрок и забил, и удалился.

● Румыния с Луческу разгромила Кипр 4:1 . На второй минуте Даниэл Бырлиджа реализовал выход один на один, еще через 39 счет удвоил Рэзван Марин после неточной передачи кипрского голкипера Деметриса Деметриу.

Иоаннис Питтас забил за Кипр через ошибку Раду Дрэгушина, а затем он же выходил один на один и попал во вратаря. В конце киприоты остались вдесятером, Марин оформил дубль ударом из-за штрафной после подачи углового, а крупным счет сделал Флоринел Коман.

● Косово минимально победило Литву – 1:0 . На пятой минуте Мухаррем Яшари забил с угла вратарской после перехвата мяча неподалеку у ворот Литвы, а перед перерывом он же получил красную карточку за жесткий подкат двумя ногами. Но косовары сдержали преимущество.

Пока Румыния выходит в Лигу В, а Косово попадает в стыки за выход в тот же дивизион, но надо узнать решение УЕФА по недоигранному матчу между этими командами. Кипр точно остается в Лиге С, не набравшая ни одного очка Литва будет играть в D.

Люксембург забил лидеру дважды за три минуты, игрок «Балтики» вытащил Беларусь

В группе С3 Люксембург отыгралась с 0:2, а Юрий Ковалев принес ничью белорусам.

● Люксембург и Северная Ирландия сыграли 2:2 . Североирландцам достаточно было не проиграть для победы в группе, их соперники уже не могли подняться с последнего места.

На 19-й минуте Айзек Прайс технично пробил в дальний угол, а в начале второго тайма с ударом головой защитника «Ливерпуля» Конора Брэдли совсем не справился голкипер Тиагу Кардозу. В середине второго тайма Люксембург отыгрался за три минуты: Сеид Корац дотянулся до мяча ногой после подачи, а Жерсон Родригеш технично пробил в дальний угол из штрафной.

Голевыми оказались четыре удара из всего шести в створ (оба у хозяев, половина у гостей)

● Болгария и Беларусь закончили 1:1 . Болгары при ничьей сохраняли второе место, при победе могли замахнуться на первое, а три очка белорусов подвинули бы на вторую строчку именно их.

На седьмой минуте ошибка белорусской сборной у своих ворот привела к голу Александара Колева – повезло, что его не засчитали из офсайда, но через пять минут Васил Панайотов все же открыл счет, сыграв на добивании. Во втором тайме полузащитник «Балтики» Юрий Ковалев мощно пробил из штрафной в дальний угол.

При этом ни одна из команд не нанесла и десяти ударов по воротам (9:4)

Северная Ирландия поднялась в Лигу В, Болгария может попасть туда через стыки. Беларусь остается в дивизионе С, судьба Люксембурга (вылет или стыки за право остаться в С) решится после матча Азербайджана в Швеции.

Волевая победа Сан-Марино открыла путь в Лигу С

В группе D1 продолжились чудеса.

● Сан-Марино обыграло на выезде Лихтенштейн 3:1 и вышло в Лигу С ! Прекрасны и вывеска, и интрига – сборной Сан-Марино нужна была именно победа, а ничья оставляла ее на втором месте, Лихтенштейн же на него мог попасть только при выигрыше.

В конце первого тайма Арон Зеле открыл счет красивым ударом в верхний угол – хозяева повели. А уже на первой минуте второго тайма Лоренцо Ладзари сравнял его – забил при выходе один на один. Гол с пенальти Николы Нанни вывел Сан-Марино вперед, а дальше Алессандро Голинуччи замкнул прострел. Абсолютно историческое событие для одной из слабейших сборных мира.

Сан-Марино – в Лиге С! Гибралтар сыграет в стыках против команды из Лиги С, Лихтенштейн остается в D.

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В четвертьфиналах Лиги наций будут классные вывески: в одной корзине посеяны Португалия, Франция, Германия и Испания, в другой – Хорватия, Италия, Нидерланды и Дания.

В стыковых матчах за право играть в Лиге А также поучаствуют восемь команд. В одной корзине есть Шотландия, Венгрия, Сербия и Бельгия, в другой – Греция и Австрия плюс определятся две другие сборные.

В стыках за участие в Лиге В сыграют еще восемь команд. В первой корзине – Словения и Ирландия (добавятся еще две сборные), в другой – Словакия, Болгария и Армения (должно добавиться Косово, но ждем решения УЕФА насчет матча с Румынией, чтобы все официально подтвердилось).

По итогам еще двух матчей определятся участники Лиги С – тут в одной корзине есть Латвия и будет еще одна команда, в другой – Мальта и Гибралтар.

Согласно расписанию на сайте УЕФА, жеребьевка матчей плей-офф состоится 22 ноября, а сами игры пройдут 20-25 марта 2025 года. Финальный турнир Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал участников из Лиги А) запланирован на 4-8 июня.

Фото: AFP /DAMIR SENCAR