УЕФА открыл дисциплинарные дела после матча Румыния – Косово. Гости покинули поле из-за выкриков «Сербия, Сербия!»

УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении сборных Румынии и Косово.

Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

В УЕФА сообщили о начале дисциплинарного разбирательства в отношении Федерации футбола Румынии и Федерации футбола Косово. Об итогах рассмотрения дел будет объявлено позднее.

Румынская федерация об уходе игроков Косово: «Обвинения – необоснованные, действия – преднамеренные. Лозунг «Косово – это Сербия» не звучал ни разу. Благодарим фанатов за цивилизованное поведение»

Федерация футбола Косово об уходе игроков с поля в матче с Румынией: «Они защищали достоинство государства. Расизму и дискриминации нет места»