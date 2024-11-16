УЕФА открыл дисциплинарные дела после матча Румыния – Косово. Гости покинули поле из-за выкриков «Сербия, Сербия!»
УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении сборных Румынии и Косово.
Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.
В УЕФА сообщили о начале дисциплинарного разбирательства в отношении Федерации футбола Румынии и Федерации футбола Косово. Об итогах рассмотрения дел будет объявлено позднее.
Румынская федерация об уходе игроков Косово: «Обвинения – необоснованные, действия – преднамеренные. Лозунг «Косово – это Сербия» не звучал ни разу. Благодарим фанатов за цивилизованное поведение»
Федерация футбола Косово об уходе игроков с поля в матче с Румынией: «Они защищали достоинство государства. Расизму и дискриминации нет места»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саймона Стоуна
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости