Миранчук о жизни в США: «Закупаемся в большом магазине, где все есть, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья тоже»

Алексей Миранчук рассказал об адаптации в США.

«В плане еды нашел один достаточно большой магазин, где все есть, вся еда присутствует, часто стали закупаться там. Теперь просто дома готовим себе нашу еду.

В принципе обустроился, чувствую себя комфортно, семья так же, потому что все условия есть. Такого чего-то незаурядного или необычного нет, все базовое есть, поэтому чувствую себя комфортно», – сказал полузащитник «Атланты » и сборной России.