Миранчук о жизни в США: «Закупаемся в большом магазине, где все есть, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья тоже»
Алексей Миранчук рассказал об адаптации в США.
«В плане еды нашел один достаточно большой магазин, где все есть, вся еда присутствует, часто стали закупаться там. Теперь просто дома готовим себе нашу еду.
В принципе обустроился, чувствую себя комфортно, семья так же, потому что все условия есть. Такого чего-то незаурядного или необычного нет, все базовое есть, поэтому чувствую себя комфортно», – сказал полузащитник «Атланты» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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