Миранчук о плей-офф МЛС: «Альба задал правильный вопрос, вроде бы чемпион известен, но дальше плей-офф. В НХЛ вроде бы так же играют – надо просто принять»
Ранее «Атланта Юнайтед» выбила «Интер Майами» в 1/8 финала МЛС.
– Вы прошли в плей-офф. Это у тебя первый такой турнир, когда есть чемпионат, а потом еще на выбывание. Соперники раскритиковали, а как тебе эта история?
– На самом деле, Жорди Альба задает правильный вопрос, потому что вроде бы чемпион известен, но потом дальше играется плей-офф. Такая интересная система, но вот так они играют.
Если не ошибаюсь, в НХЛ вроде бы так же играют. Видимо в Америке это такая устоявшаяся система. У них так и это надо просто принять.
– Вы прошли, заскочили в плей-офф, прошли во второй раунд. Чувствуешь ли ты поддержку из России, потому что в медиа любое твое действие освещается? Как там на это реагируют, стали ли узнавать на улицах?
– Поддержку я чувствую безоговорочно, без каких-либо сомнений. И когда играл в Италии, всегда ощущал ее. И сейчас, когда переехал, эти люди всегда со мной. И я искренне благодарен им, от души, всем, кто переживает, кто болеет, кто пишет что-то. Слова благодарности им, за то, что следят и не оставляют меня одного.
То, что так далеко прошли... У нас действительно был крошечный шанс, но как-то сложилось так, что мы «заскочили в последний вагон» плей-офф, а потом прошли дальше.
В нас никто не верил, потому что по сезону у всех складывалось мнение, что команда не выйдет в плей-офф. Но внутри этого не ощущалось. Все понимали, что только плей-офф может вытащить сезон. Не без удачи, но все сложилось, как сложилось.
Сейчас будем играть против «Орландо» в хорошем состоянии, на ходу, поэтому будет интересно. Здесь будет одна игра: либо in, либо out, – отметил полузащитник «Атланты».
Альба о вылете «Интер Майами» из плей-офф МЛС: «Формат кажется мне немного несправедливым. Лучше, чтобы чемпион одной конференции играл против чемпиона другой»
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