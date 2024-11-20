Рафинья о свисте фанатов Бразилии после 1:1 с Уругваем: «Извините, но мы играли чертовски хорошо. Нас будет трудно обыграть»
Рафинья высказался о свисте фанатов сборной Бразилии.
Команда Доривала Жуниора сыграла вничью с Уругваем на своем поле в рамках отбора ЧМ-2026 (1:1).
После матча болельщики хозяев освистали команду, когда она покидала поле.
«Мы играли реально хорошо. Честно говоря, я горжусь командой. Исходя из того, что мы показали сегодня, нас будет трудно обыграть.
Болельщики свистели из-за результата. Извините за выражение, но мы играли чертовски хорошо», – сказал вингер «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью TNT Sports.
Отметим, что у Бразилии вторая подряд ничья. Команда занимает 5-е место после 12 игр, на 7 очков отставая от лидирующей Аргентины.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости