Рафинья о свисте фанатов Бразилии после 1:1 с Уругваем: «Извините, но мы играли чертовски хорошо. Нас будет трудно обыграть»

Рафинья высказался о свисте фанатов сборной Бразилии.

Команда Доривала Жуниора сыграла вничью с Уругваем на своем поле в рамках отбора ЧМ-2026 (1:1).

После матча болельщики хозяев освистали команду, когда она покидала поле.

«Мы играли реально хорошо. Честно говоря, я горжусь командой. Исходя из того, что мы показали сегодня, нас будет трудно обыграть.

Болельщики свистели из-за результата. Извините за выражение, но мы играли чертовски хорошо», – сказал вингер «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью TNT Sports.

Отметим, что у Бразилии вторая подряд ничья. Команда занимает 5-е место после 12 игр, на 7 очков отставая от лидирующей Аргентины.