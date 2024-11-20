Данило о свисте болельщиков Бразилии после 1:1 с Уругваем: «Я все понимаю, фанаты расстроились. Но я не могу не похвалить нашу игру. Сколько моментов мы создали?»

Данило высказался о свисте болельщиков сборной Бразилии после 1:1 с Уругваем.

Команды сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2026 в Салвадоре. После игры бразильские болельщики проводили команду свистом.

Отмечается, что аншлага на стадионе «Фонте Нова» не было.

«Я все понимаю. Фанаты были расстроены. Если бы я сам был на трибунах, то хотел бы увидеть победу Бразилии . Но думаю, что наша игра обнадеживает. Мы показали ту интенсивность, которая была необходима.

Ничья расстраивает с точки зрения результата и места в таблице. В целом команда значительно выросла после игры с Парагваем (после сентябрьского поражения от парагвайцев у команды 2 победы и 2 ничьи – Спортс’‘). Мы стали лучше понимать свои задачи на поле.

К сожалению, даже наша внутренняя оценка формируется, исходя из итогового результата. Но я не могу не похвалить нашу игру. Сколько моментов мы создали? Да, мы не победили, но это дает нам важное представление о наших возможностях. У нас осталось 6 игр, в которых мы должны хорошо выступить и пройти отбор на чемпионат мира», – сказал капитан бразильцев.