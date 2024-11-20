Президент Серии А: «Мы на уровне АПЛ по качеству изображения. У нас шесть команд в лидирующей группе в двух очках друг от друга. За пять лет четыре разных победителя»

Президент Серии А рассказал о преимуществах лиги.

«У нас невероятный чемпионат: шесть команд с разницей всего в два очка в лидирующей группе и восемь команд с разницей в четыре очка в нижней части таблицы. За последние пять лет у нас было четыре разных победителя – это исторический факт.

По качеству изображения мы на уровне АПЛ , но нам нужно работать над модернизацией стадионов. Футбол – это общая тема для разговоров.

Когда-то Премьер-лига отставала от Серии А. Чего не хватило системе? Мы не инвестировали в создание сильной лиги, сосредоточившись на индивидуальности отдельных клубов. Мы упустили интернационализацию бренда, но сейчас исправляем это с опозданием.

В плане национальных прав на трансляции разница невелика: в Англии шесть миллионов подписчиков платного ТВ, и они платят больше. Существует проблема пиратства, но это вопрос культуры.

Где мы точно потерпели поражение, так это зарубежные рынки. Англичане первыми привлекли международных владельцев с большими инвестициями, что позволило их футболу после реформы Тэтчер очистить стадионы.

Сейчас в Италии мы начинаем видеть первые результаты работы правительства и министра [по делам спорта и молодежи] Абоди по модернизации стадионов, как, например, стадион «Аталанты», – сказал президент Луиджи Де Сьерво.

Президент Серии А о расизме: «Мы работаем над системой распознавания лиц, стадион должен оставаться цивилизованным местом. Это позволит сделать продукт доступным для всех»

Президент Серии А о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: «На Ближнем Востоке болеют футболом, более 50% населения младше 25 лет. НБА и НФЛ давно проводят игры за рубежом, результаты впечатляют»