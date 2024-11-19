Президент Серии А о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: «На Ближнем Востоке болеют футболом, более 50% населения младше 25 лет. НБА и НФЛ давно проводят игры за рубежом, результаты впечатляют»

Президент Серии А пояснил, почему Суперкубок Италии проходит в Саудовской Аравии.

«Такие лиги, как НБА и НФЛ, уже много лет проводят игры за пределами своих стран, чтобы выйти на новые рынки, и их результаты впечатляют. Мы изучили этот опыт, уже более 30 лет они проводят игры за границей. Матчи проводились в странах с разным уровнем демократии, но мы не занимаемся политикой.

Мы отправляемся на Ближний Восток, потому что там люди болеют футболом, а население очень молодое – более 50% населения Саудовской Аравии младше 25 лет.

Одного матча было недостаточно, чтобы привлечь внимание за границей, поскольку там ежедневно проходит 3-4 события мирового уровня, и выделиться на их фоне сложно. Формат с двумя полуфиналами и финалом позволяет нам продемонстрировать максимальный уровень нашего чемпионата. Эта сложная и длительная работа приводит к тому, что мы продолжаем проводить Суперкубок за границей: чтобы расти за пределами страны, нужно присутствовать там», – сказал Луиджи Де Сьерво.