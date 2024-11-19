Президент Серии А о расизме: «Мы работаем над системой распознавания лиц, стадион должен оставаться цивилизованным местом. Это позволит сделать продукт доступным для всех»
«Болельщик – важная составляющая шоу, если он не вовлечен в полемику и конфликты. Стадион должен оставаться цивилизованным местом. Мы работаем с клубами над внедрением технологии распознавания лиц внутри стадиона для повышения безопасности, соблюдая при этом конфиденциальность. Распознавание лиц – это ключевой элемент будущего, который позволит сделать продукт доступным для всех.
Мы запустили кампанию Keep Racism Out, создав футболки, которые получили 7,5 миллиона человек. Эта тема была включена в игру EA Sports, а также затронута в фильме «Я – капитан» и представлена на Венецианском кинофестивале. Мы должны рассказывать не только о результатах и экономике футбола, но и о социально значимой работе.
Часто о футболе говорят только в контексте результатов и экономики, но нужно идти глубже и рассказывать о социально значимой работе. На нас лежит большая ответственность, и мы должны стремиться делать все возможное», – сказал Луиджи Де Сьерво.
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