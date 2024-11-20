«Пока идет СВО, ни о каких послаблениях речи быть не может. Иллюзий питать не надо». Колосков не верит в допуск сборной России к участию в отборе на ЧМ-2026
– Реально ли после жеребьевки получить от УЕФА wild card на участие в отборочном турнире?
– Иллюзий питать не надо. Надо исходить от истоков, а это следующее: после начала СВО ФИФА и УЕФА запретили нам участвовать в официальных соревнованиях под их эгидой. Не потому, что СВО началась, а из‑за невозможности провести соревнования с участием российских команд – никто не хочет в Европе играть с нами.
Так что пока идет СВО, ни о каких послаблениях речи быть не может. Когда она закончится, думаю, еще потребуется минимум два года, после чего Россия будет допущена до официальных соревнований.
– РФС делает правильно, борясь за право играть в квалификации чемпионата мира?
– Правильно. Это абсолютно нормальные шаги со стороны РФС, потому что РФС по‑прежнему остается полноправным членом УЕФА. Год назад исполком УЕФА допустил юношескую сборную России до 17 лет в виде исключения, но через неделю президент УЕФА объявил, что невозможно организовать соревнования. Никто в Европе играть с нами не хочет.
– Добрые отношения РФС с главой УЕФА и руководителями отдельных национальных ассоциаций повлиять на решение не могут?
– Нет, конечно. Попытки РФС вернуть наш футбол должны быть, активность на международной арене необходима, чтобы у УЕФА и ФИФА не было ощущения, что нам безразлично отстранение, – сказал бывший президент РФС.
Митрофанов о допуске России к отбору на ЧМ-2026: «Неверно говорить, что мы не примем участия. Техническая возможность существует, продолжаем переговоры»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий