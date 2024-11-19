Матч Россия – Сирия в Волгограде собрал 35 628 зрителей. На Брунее в Краснодаре было 26 865

На игру России с Сирией пришло больше зрителей, чем на матч с Брунеем.

Встреча с сирийской командой прошла в Волгограде и привлекла 35 628 человек. Хозяева победили со счетом 4:0.

На игре с Брунеем, организованной в Краснодаре, было почти на 9 тысяч меньше – 26 865 зрителей .