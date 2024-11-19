Круговой о Сирии: «Ребята больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные. В сборной Брунея пластиковые у всех»

Данил Круговой сравнил оснащенность сборных Брунея и Сирии.

Россия разгромила первых со счетом 11:0, а вторых обыгрывает к этому моменту со счетом 4:0. Оба матча имеют товарищеский статус.

– Создаем очень много моментов, повторяется матч с Брунеем.

Но здесь ребята больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные.

– А там какие были?

– Пластиковые у всех, – сказал защитник сборной России.