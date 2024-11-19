Круговой о Сирии: «Ребята больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные. В сборной Брунея пластиковые у всех»
Данил Круговой сравнил оснащенность сборных Брунея и Сирии.
Россия разгромила первых со счетом 11:0, а вторых обыгрывает к этому моменту со счетом 4:0. Оба матча имеют товарищеский статус.
– Создаем очень много моментов, повторяется матч с Брунеем.
Но здесь ребята больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные.
– А там какие были?
– Пластиковые у всех, – сказал защитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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