Кандела о Фонсеке: «Милан» заслуживает тренеров вроде Конте, добившихся большего. Мне не всегда нравилась «Рома» при Паулу»

Теги Рома Милан Стефано Пиоли Венсан Кандела серия А Италия Наполи Антонио Конте Паулу Фонсека Футбол

Венсан Кандела считает, что Паулу Фонсека не соответствует уровню «Милана».

«Фонсеке будет непросто. Пиоли хорошо потрудился: он побеждал, построил команду и был героем Лиги чемпионов.

Мне не всегда нравилось то, что я видел у «Ромы» при Фонсеке. Он, возможно, делал слишком много перестановок, постоянно шла ротация. Не знаю, идет ли это на пользу команде, мне это, честно говоря, не нравилось.

Конечно, он опытный тренер, который давно в деле и всегда выполнял задачу, но работа в «Милане» – большая ответственность. «Милан» – это «Милан», у него всегда большие амбиции. Об этом говорит история.

При всем уважении к Фонсеке, «Милан» заслуживает тренера вроде Конте. Вот каким должен быть уровень, когда дело касается определенных клубов.

«Милан» заслуживает тренеров, которые добились большего за свою карьеру», – сказал бывший защитник «Ромы» в интервью Tuttosport.

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4 комментария
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Да он ничего и не достиг, ни с кем. Разве что с Шахтером, но там было тяжело не выиграть.

Про Пиоли тоже так говорили, но он вытащил Милан из ж..пы. Сейчас уже нужен тренер, который должен поднять Милан еще выше, и кажется это точно не Фонсека.
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+6
Так и есть. Из всех вариантов Милан выбрал худший. Не считая Ван Боммеля. Игре красивое порадуетесь и останетесь без лиги чемпионов на следующий сезон
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