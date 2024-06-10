Кандела о Фонсеке: «Милан» заслуживает тренеров вроде Конте, добившихся большего. Мне не всегда нравилась «Рома» при Паулу»

Венсан Кандела считает, что Паулу Фонсека не соответствует уровню «Милана».

« будет непросто. Пиоли хорошо потрудился: он побеждал, построил команду и был героем Лиги чемпионов.

Мне не всегда нравилось то, что я видел у «Ромы» при Фонсеке. Он, возможно, делал слишком много перестановок, постоянно шла ротация. Не знаю, идет ли это на пользу команде, мне это, честно говоря, не нравилось.

Конечно, он опытный тренер, который давно в деле и всегда выполнял задачу, но работа в « » – большая ответственность. «Милан» – это «Милан», у него всегда большие амбиции. Об этом говорит история.

При всем уважении к Фонсеке, «Милан» заслуживает тренера вроде . Вот каким должен быть уровень, когда дело касается определенных клубов.

«Милан» заслуживает тренеров, которые добились большего за свою карьеру», – сказал бывший защитник «Ромы» в интервью Tuttosport.