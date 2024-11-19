Кассано о «Роме»: «Фридкины не понимают, что в Риме не тупицы живут. Раньери взяли, чтобы успокоить фанатов, он сам сказал, что не хочет тренировать. Клаудио уже говорит как функционер. Омерзительно»
«Фридкины не понимают, что в Риме не тупицы живут. По-моему, эта семья в очередной раз устроила бардак. Что она сделала? Увидев, что у нее ядовитое окружение, которое злится на нее, она подумала: «Раз уж мы не хотим возвращать Де Росси, позовем того, кто всех успокоит».
При всем уважении к этому человеку, истинному джентльмену, давайте посмотрим правде в глаза: он сам сказал, что с него хватит. Он говорил: «Я больше не хочу тренировать».
И они решают вернуть человека, который решил уйти на пенсию, чтобы фанаты вели себя спокойно. А что говорит Раньери? Он говорит то, что идет на пользу Фридкинам. Например: «Не освистывайте нас, давайте будем едины, поддержите нас, потому что вы нам нужны. А в конце, если потребуется, можете нас освистать».
В такое место, как Рим, что он приносит с собой? Он приносит покой и мир. Но «Роме» нужно нечто иное: тренер определенного калибра, обладающий международным опытом, победитель, с которым можно планировать будущее.
Раньери уже выражается как функционер. Это омерзительно», – сказал бывший форвард «Ромы» в ходе подкаста Viva El Football.
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