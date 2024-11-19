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  • Кассано о «Роме»: «Фридкины не понимают, что в Риме не тупицы живут. Раньери взяли, чтобы успокоить фанатов, он сам сказал, что не хочет тренировать. Клаудио уже говорит как функционер. Омерзительно»
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Кассано о «Роме»: «Фридкины не понимают, что в Риме не тупицы живут. Раньери взяли, чтобы успокоить фанатов, он сам сказал, что не хочет тренировать. Клаудио уже говорит как функционер. Омерзительно»

Антонио Кассано недоволен решением «Ромы» вернуть Клаудио Раньери.

«Фридкины не понимают, что в Риме не тупицы живут. По-моему, эта семья в очередной раз устроила бардак. Что она сделала? Увидев, что у нее ядовитое окружение, которое злится на нее, она подумала: «Раз уж мы не хотим возвращать Де Росси, позовем того, кто всех успокоит».

При всем уважении к этому человеку, истинному джентльмену, давайте посмотрим правде в глаза: он сам сказал, что с него хватит. Он говорил: «Я больше не хочу тренировать».

И они решают вернуть человека, который решил уйти на пенсию, чтобы фанаты вели себя спокойно. А что говорит Раньери? Он говорит то, что идет на пользу Фридкинам. Например: «Не освистывайте нас, давайте будем едины, поддержите нас, потому что вы нам нужны. А в конце, если потребуется, можете нас освистать».

В такое место, как Рим, что он приносит с собой? Он приносит покой и мир. Но «Роме» нужно нечто иное: тренер определенного калибра, обладающий международным опытом, победитель, с которым можно планировать будущее.

Раньери уже выражается как функционер. Это омерзительно», – сказал бывший форвард «Ромы» в ходе подкаста Viva El Football.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoКлаудио Раньери
logoРома
logoАнтонио Кассано
Дэн Фридкин
logoсерия А Италия
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