Раньери о «Роме»: «Это судьба, всегда говорил, что вернусь только сюда или в «Кальяри». У меня было больше предложений, чем после чемпионства с «Лестером»

Клаудио Раньери рассказал, почему решил вновь стать главным тренером «Ромы».

Итальянский клуб официально объявил о назначении 73-летнего специалиста на пост главного тренера.

Раньери будет руководить командой до конца сезона, после чего займет в «Роме» должность консультанта по спортивным вопросам.

«Прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, хочу сразу расставить все точки над i. Я завершил тренерскую карьеру и должен сказать, что за эти месяцы у меня было больше предложений, чем после чемпионства [в АПЛ ] с «Лестером ».

Но я всегда говорил, что вернулся бы только в двух случаях: ради «Ромы» или «Кальяри ». Судьба хотела, чтобы я снова оказался дома с «Кальяри», где я начинал и завершил тренерский путь.

Но, возможно, судьба решила иначе: я начал свою карьеру игрока здесь [в «Роме»], и завершу ее здесь в роли тренера и руководителя. Мне важно было это уточнить», – сказал Клаудио Раньери .

Ранее специалист тренировал «Рому» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.

В нынешнем сезоне римляне занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков после 12 туров. Раньери станет 3-м тренером команды в сезоне – после Даниэле де Росси и Ивана Юрича.