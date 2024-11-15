  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Раньери о «Роме»: «Это судьба, всегда говорил, что вернусь только сюда или в «Кальяри». У меня было больше предложений, чем после чемпионства с «Лестером»
2

Раньери о «Роме»: «Это судьба, всегда говорил, что вернусь только сюда или в «Кальяри». У меня было больше предложений, чем после чемпионства с «Лестером»

Клаудио Раньери рассказал, почему решил вновь стать главным тренером «Ромы».

Итальянский клуб официально объявил о назначении 73-летнего специалиста на пост главного тренера.

Раньери будет руководить командой до конца сезона, после чего займет в «Роме» должность консультанта по спортивным вопросам.

«Прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, хочу сразу расставить все точки над i. Я завершил тренерскую карьеру и должен сказать, что за эти месяцы у меня было больше предложений, чем после чемпионства [в АПЛ] с «Лестером».

Но я всегда говорил, что вернулся бы только в двух случаях: ради «Ромы» или «Кальяри». Судьба хотела, чтобы я снова оказался дома с «Кальяри», где я начинал и завершил тренерский путь.

Но, возможно, судьба решила иначе: я начал свою карьеру игрока здесь [в «Роме»], и завершу ее здесь в роли тренера и руководителя. Мне важно было это уточнить», – сказал Клаудио Раньери

Ранее специалист тренировал «Рому» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.

В нынешнем сезоне римляне занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков после 12 туров. Раньери станет 3-м тренером команды в сезоне – после Даниэле де Росси и Ивана Юрича.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoРома
logoКальяри
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoКлаудио Раньери
logoЛестер
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Раньери выйдет с пенсии ради «Ромы». Говорит, променял бы титул «Лестера» на скудетто
4213 ноября, 21:40
Доннарумма, Мальдини, Димарко, Тонали, Ди Лоренцо и Ретеги – в заявке сборной Италии на матчи с Францией и Бельгией
228 ноября, 18:36
Месси, Эмилиано, Лаутаро, Гарначо, Мак Аллистер, Лисандро и Альварес – в заявке Аргентины на матчи с Парагваем и Перу
145 ноября, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У России 41 удар по воротам, в створ – 17, Бруней пробил дважды. Владение – 75% на 25%
1010 минут назад
Сборная России выиграла 5-й матч подряд, общий счет – 30:0. Поражений нет 8 игр
4912 минут назад
Матч Россия – Бруней в Краснодаре посетили 26 865 зрителей
2419 минут назад
Россия забила 11 голов впервые в истории – Брунею
4324 минуты назад
Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0 с Брунеем
12425 минут назад
Товарищеский матч. Россия забила рекордные 11 голов Брунею, у Облякова дубль
134026 минут назад
Хвичу в «Барсе» оценивают в 80 млн евро. Флик просит руководство купить игрока на фланг
1039 минут назад
«Барса» контактировала с Дьокерешем и «Спортингом». Виктор – фаворит для каталонцев
1252 минуты назад
Александр Самедов: «Спартак» никогда не будет середняком, величие никуда не денется. Он всегда будет большим раздражителем, который многих бесит»
24сегодня, 17:15
У России 23 удара в 1-м тайме, у Брунея – 0. Владение – 73% на 27%
66сегодня, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Стукалов: «ЦСКА плохо выглядит, слабее всех московских команд. Пьянич ничем не примечателен. Николич, Станкович, Личка себя не проявляют»
743 минуты назад
Юрий Семин: «Молодой Онопко был бы лучшим защитником РПЛ сейчас. Футболист высочайшего уровня»
956 минут назад
Мусаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Мотя показывает уровень лучше, чем у Доннаруммы, через него были все выходы в игре с «Лансом». Агкацев играет ногами немного лучше»
2сегодня, 16:48
Форвард «Лацио» и сборной Сенегала Диа заразился малярией
2сегодня, 16:28
Гаврилов о матче России и Брунея: «О каком футболе можно серьезно говорить?! Там футболисты работают сторожами, водителями или асфальт кладут, может»
9сегодня, 16:14
Ильцер возглавил «Хоффенхайм». Тренер выиграл чемпионат и Кубок Австрии со «Штурмом» и вывел клуб в ЛЧ
2сегодня, 15:46
Карпин о матче с Брунеем: «Все говорят про десятку, про какие‑то рекорды. Я об этом не думаю. Шапкозакидательского настроения нет»
4сегодня, 15:45
Батраков о Дзюбе: «Великий игрок для русского футбола, с ним было приятно играть, перенять опыт. Артем советовал работать и верить в себя – тогда все получится»
3сегодня, 15:30
Воронков о Брунее: «Стереотип о безумном богатстве – преувеличение. Но нищеты и развалин нет, султан следит за порядком. У него во дворце роскошь, лифты и эскалаторы для перемещения по этажам»
5сегодня, 15:23
«Спартак» – мифическая контора. Никто не угадает, кто может вернуться, а кто вылететь оттуда. Не вижу предпосылок, чтобы Черчесова пригласили». Валерий Овчинников о тренере
15сегодня, 15:02