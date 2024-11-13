Раньери подтвердил, что возглавит «Рому»: «Трудная задача? Поэтому они позвали меня. Мы готовы!»

Клаудио Раньери подтвердил договоренность с «Ромой».

Сообщалось , что 73-летнему специалисту, покинувшему «Кальяри» летом, предложили возглавить римскую команду до конца сезона, а затем перейти на пост в руководстве.

– Предстоит решить трудную задачу.

– Поэтому они позвали меня. Мы готовы! Мы едем, – сказал Раньери.

Раньери ранее работал в «Роме» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.

В нынешнем сезоне римляне занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков после 12 туров. Раньери станет 3-м тренером команды в сезоне после Даниэле де Росси и Ивана Юрича.