Раньери подтвердил, что возглавит «Рому»: «Трудная задача? Поэтому они позвали меня. Мы готовы!»
Клаудио Раньери подтвердил договоренность с «Ромой».
Сообщалось, что 73-летнему специалисту, покинувшему «Кальяри» летом, предложили возглавить римскую команду до конца сезона, а затем перейти на пост в руководстве.
– Предстоит решить трудную задачу.
– Поэтому они позвали меня. Мы готовы! Мы едем, – сказал Раньери.
Раньери ранее работал в «Роме» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.
В нынешнем сезоне римляне занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков после 12 туров. Раньери станет 3-м тренером команды в сезоне после Даниэле де Росси и Ивана Юрича.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ansa
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