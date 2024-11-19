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Фанаты Сирии скандировали «Fuck USA!» в подтрибунке стадиона в Волгограде

Болельщики сборной Сирии выразили свою неприязнь к Соединенным Штатам Америки.

Сегодня ближневосточная команда проводит в Волгограде товарищеский матч с Россией.

Группа фанатов сборной Сирии, находясь в подтрибунном помещении, начала подпрыгивать и кричать: «Fuck USA («К черту США!» – Спортс”)! Fuck USA!»

Сборная России обыгрывает соперника со счетом 3:0 к 77-й минуте.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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