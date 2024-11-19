«Вижу Батракова в «Ман Сити». Пеп точно заинтересовался бы им». Кузьмичев о хавбеке «Локо»

Владимир Кузьмичев рассказал, какой европейский клуб подошел бы Алексею Батракову.

19-летний полузащитник «Локомотива» возглавляет список бомбардиров Мир РПЛ с 10 голами.

– Вижу его в «Манчестер Сити». И не потому, что это «Сити», а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым , и у него он 100% заиграл бы хорошо.

– Надо уже связываться с Пепом, чтобы он присмотрелся.

– Для начала Алексею надо на стабильно высоком уровне провести нынешний и следующий сезоны. Если к тому времени Гвардиола будет в «Сити», а не уйдет в сборную Бразилии, то свяжемся с ними и предложим, – сказал бывший директор академии «Локомотива », представляющий ныне интересы Батракова.