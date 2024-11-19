«Вижу Батракова в «Ман Сити». Пеп точно заинтересовался бы им». Кузьмичев о хавбеке «Локо»
Владимир Кузьмичев рассказал, какой европейский клуб подошел бы Алексею Батракову.
19-летний полузащитник «Локомотива» возглавляет список бомбардиров Мир РПЛ с 10 голами.
– Вижу его в «Манчестер Сити». И не потому, что это «Сити», а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым, и у него он 100% заиграл бы хорошо.
– Надо уже связываться с Пепом, чтобы он присмотрелся.
– Для начала Алексею надо на стабильно высоком уровне провести нынешний и следующий сезоны. Если к тому времени Гвардиола будет в «Сити», а не уйдет в сборную Бразилии, то свяжемся с ними и предложим, – сказал бывший директор академии «Локомотива», представляющий ныне интересы Батракова.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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