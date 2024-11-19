Агент об окладе Батракова: «Ему еще далеко до потолка зарплат в «Локомотиве». Когда его нет на поле, игра команды в атаке сразу бледнеет» 

Агент Алексея Батракова высказался о зарплате хавбека «Локомотива».

«Цифры оставим за скобками, потому что это не совсем корректно озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему еще далеко до потолка зарплат, который есть в «Локомотиве».

Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только, когда его нет на поле, но и когда его с позиции десятого номера опускают в опорную зону, и игра команды в атаке сразу бледнеет. А когда он пропускал игру из-за перебора карточек, это была совершенно другая команда», – сказал Владимир Кузьмичев .

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