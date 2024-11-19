Миранчук о Батракове: «Воспитанный парень с правильными понятиями. В юном возрасте он один из лидеров лиги, но постоянно держать такой уровень непросто»

Алексей Миранчук поделился впечатлениями от Алексея Батракова.

«Батраков в юном возрасте – один из лидеров «Локомотива », один из лидеров чемпионата. Он поймал нужный вектор развития, удачу. Я понимаю его состояние, когда все получается. В этот момент ты получаешь большое удовольствие от футбола.

Но постоянно поддерживать такой уровень непросто. На его пути будут разные периоды. Желаю ему оставаться сфокусированным, наслаждаться каждым моментом, а не только когда забивает, отдает результативную передачу и выигрывает команда.

Плотно я не общался с Батраковым . Я увидел, что это очень хороший, воспитанный парень с правильными понятиями. Очень радует, что у нас есть такие игроки», – сказал полузащитник «Атланты ».