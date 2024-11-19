«Батраков талантливее Измайлова. Это первый случай, когда парень настолько по-взрослому, результативно и красиво вошел в наш чемпионат». Кузьмичев о хавбеке «Локомотива»

Владимир Кузьмичев заявил, что Алексей Батраков талантливее Марата Измайлова.

«Давно работаю по профилю подготовки молодых футболистов. Честно говоря, даже Марат Измайлов , который в 19-летнем возрасте начинал ярко, не выдерживает никакого сравнения с Алексеем . Для меня это первый случай, когда парень настолько по-взрослому, результативно и, более того, красиво вошел в наш чемпионат и показывает не по возрасту зрелую игру. Для меня очевидно, что он талантливее Измайлова.

Но тут важен и характер: Алексея, помимо таланта, отличало именно трудолюбие. По антропометрии в детском возрасте он имел не самые выдающиеся данные, ему постоянно приходилось бороться за место в составе. Человек с потрясающим характером, по-спортивному злой. Мы видим, как сочетание таланта и характера дало результат, – сказал бывший директор академии «Локомотива », представляющий ныне интересы Батракова.

19-летний Батраков возглавляет список бомбардиров Мир РПЛ с 10 голами.