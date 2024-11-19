Попов о Черчесове: «В Казахстане им недовольны, а в России все ржут, любого спроси. Все называют его великим тренером, но от него никогда не исходит позитива»
Говоря о шестиматчевой серии без побед, главный тренер сборной Казахстана заявил: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку».
«Черчесов ищет тему, на которую можно отвлечься. Он неглупый человек, хочет сместить акцент разговоров с качества игры его команды на более отвлеченные вещи, чтобы снизить градус. Как команда может быть бесхозной, если она чуть на чемпионат мира не вышла? Я думаю, он и сам понимал, что говорит, сделал это осознанно.
В Казахстане недовольны Черчесовым, его результатами, а в России все ржут над ним, любого спроси. Устал уже негативно говорить о Черчесове, хочется чего‑то хорошего, но он не дает повода. Все говорят, что это великий тренер, но от него никогда не исходит позитива, как такое может быть?» – сказал бывший игрок «Рубина» и сборной Казахстана.
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