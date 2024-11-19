Буффон о Роналду: «Я видел в нем огромную силу, но также хрупкость, связанную с отсутствием отца и тяжелым путем»
Джанлуиджи Буффон поделился мнением о Криштиану Роналду.
«У нас всегда были прекрасные отношения: доверительные беседы, рассуждения о новом поколении.
Я видел в нем огромную силу, но также хрупкость, связанную с отсутствием отца и тяжелым путем, которым ему пришлось идти», – отметил бывший голкипер «Ювентуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
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