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Буффон о Роналду: «Я видел в нем огромную силу, но также хрупкость, связанную с отсутствием отца и тяжелым путем»

Джанлуиджи Буффон поделился мнением о Криштиану Роналду.

«У нас всегда были прекрасные отношения: доверительные беседы, рассуждения о новом поколении.

Я видел в нем огромную силу, но также хрупкость, связанную с отсутствием отца и тяжелым путем, которым ему пришлось идти», – отметил бывший голкипер «Ювентуса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
logoДжанлуиджи Буффон
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
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