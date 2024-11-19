Буффон о Роналду: «Я видел в нем огромную силу, но также хрупкость, связанную с отсутствием отца и тяжелым путем»

Джанлуиджи Буффон поделился мнением о Криштиану Роналду.

«У нас всегда были прекрасные отношения: доверительные беседы, рассуждения о новом поколении.

Я видел в нем огромную силу, но также хрупкость, связанную с отсутствием отца и тяжелым путем, которым ему пришлось идти», – отметил бывший голкипер «Ювентуса ».