Буффон о ставках: «Для кого-то это порок, для меня – выплеск адреналина. Я не делал ничего противозаконного, никогда не ставил на «Юве», сборную и футбол. Только баскетбол и теннис»

Джанлуиджи Буффон рассказал о своем отношении к азартным играм и ставкам.

– Ставки, давайте поговорим об этом. Это ваша слабость.

– Она была таковой, пока я не нашел свой баланс. Для кого-то это порок. Для меня это выплеск адреналина. В одном я уверен: я никогда не делал ничего противозаконного. Я не получал ни одного уведомления о начале следствия. Потому что я никогда не делал ставок на «Ювентус», на сборную или на футбол. Я всегда ставил только на американский баскетбол и теннис.

Сейчас максимум два-три раза в год хожу в казино. Но не чувствую в этом необходимости.

– Иногда эта тема все же всплывает.

– Это случалось дважды. Первый раз в 2006 году, во время Кальчополи, когда под прицелом был «Ювентус». Я находился в Коверчано, в своей обычной комнате №209, на сборах перед чемпионатом мира. Ко мне подошел руководитель команды, с которым у меня были особые отношения, Джиджи Рива: «Если ты сделал какую-то глупость, скажи мне». Я ответил с долей сарказма: «Джиджи, ты меня знаешь. Значит, ты уже знаешь ответ».

Несколько дней спустя он пришел и сказал: «Я все выяснил. Ты был прав».

– А второй раз?

– Это было в 2012 году, перед чемпионатом Европы. Я блаженно спал в комнате №209, когда в пять утра пришла полиция. В тренировочный лагерь сборной, с камерами за дверью: журналистов заранее предупредили. Они пришли из-за Кришито. Я посчитал это несправедливым и сказал об этом. Кришито не получил ни дня дисквалификации, но, тем не менее, пропустил Евро. Меня вызвали в прокуратуру. Я был настолько уверен, что не сделал ничего плохого, что пошел туда один, без адвоката. И мне было неприятно оказаться под давлением. Все те же вопросы, на которые я всегда давал одни и те же ответы. Но правда в том, что я никогда не делал ставок на футбол, – сказал бывший вратарь «Ювентуса ».

Буффон о депрессии: «Психотерапевт посоветовала не зацикливаться на футболе, я открыл для себя живопись. Пошел в галерею, перед «Прогулкой» Шагала простоял час. На следующий день вернулся»