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Буффон о депрессии: «Психотерапевт посоветовала не зацикливаться на футболе, я открыл для себя живопись. Пошел в галерею, перед «Прогулкой» Шагала простоял час. На следующий день вернулся»

Джанлуиджи Буффон рассказал, как справлялся с депрессией.

Вы проиграли по пенальти (в финале ЛЧ 2003 года «Милану» – Спортс”). А несколько месяцев спустя, как вы рассказываете в книге, вы впали в депрессию. Что произошло?

– Это было в конце 2003 года, чемпионат начался хорошо для нас, но потом мы начали терять позиции и мотивацию. Мы только что выиграли два чемпионских титула подряд: после подъема пришел спад. Передо мной возник вакуум. Я начал плохо спать. Ложился и испытывал тревогу, думая, что не смогу сомкнуть глаз.

– Проблемы начались и на поле? 

– Паническая атака. Я чувствовал давление в груди, не мог дышать, думал, что не хочу быть здесь и не смогу сыграть матч.

– Это была какая-то важная игра? 

– Нет. «Ювентус» – «Реджина», дома. Я подошел к тренеру вратарей, великому человеку – Ивано Бордону. Он меня успокоил: «Джиджи, ты не обязан играть во что бы то ни стало». Я вздохнул с облегчением. Посмотрел, как разминается второй вратарь, Кименте, мой дорогой друг. И подумал, что стою на перепутье, в решающий момент своей карьеры, своей жизни.

Почему? 

– Я сказал себе: Джиджи, если ты не выйдешь на поле сейчас, создашь себе прецедент. Возможно, это повторится второй раз, а потом снова и снова. И ты больше не сможешь играть. Так что я вышел на поле. Сразу же сделал отличный сэйв, который спас результат, потому что потом мы выиграли 1:0. Но проблема оставалась. Врач поставил диагноз, который потом подтвердила психотерапевт: депрессия.

Как вы справились с этим? 

– Я отказался от медикаментов. Они мне были нужны, но я боялся стать зависимым. К психотерапевту я ходил всего три или четыре раза, но она дала мне ценный совет: найти другие интересы, не зацикливаться полностью на футболе.

Какие интересы? 

– В тот момент я открыл для себя живопись. Пошел в Галерею современного искусства в Турине. Там была выставка Шагала (Марк Шагал – русский и французский художник-авангардист – Спортс’‘). Взял аудиогид. Перед картиной «Прогулка» я простоял час, как зачарованный. Это простая картина: Шагал и его жена Белла держатся за руки, но она летит. На следующий день я вернулся. Кассирша сказала: «Буффон, это та же выставка, что и вчера». Я ответил: «Спасибо, я знаю, но хочу увидеть ее снова», – сказал бывший вратарь «Ювентуса».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere della Sera
logoДжанлуиджи Буффон
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoИскусство
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