Александр Зинченко: «Артета велел травмированным садиться в автобус и заходить в раздевалку с сумками, чтобы сбить с толку соперников. Микель любит играть в игры!»

Александр Зинченко рассказал, как Микель Артета держит в секрете составы на игры.

«Я видел, как Микель Артета велел травмированным игрокам садиться в клубный автобус и заходить в раздевалку со своими сумками, чтобы сбить с толку тренера соперника.

Артета любит играть в игры с противниками!» – написал защитник «Арсенала » в своей книге Believe.