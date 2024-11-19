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  • Александр Зинченко: «Артета велел травмированным садиться в автобус и заходить в раздевалку с сумками, чтобы сбить с толку соперников. Микель любит играть в игры!»
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Александр Зинченко: «Артета велел травмированным садиться в автобус и заходить в раздевалку с сумками, чтобы сбить с толку соперников. Микель любит играть в игры!»

Александр Зинченко рассказал, как Микель Артета держит в секрете составы на игры.

«Я видел, как Микель Артета велел травмированным игрокам садиться в клубный автобус и заходить в раздевалку со своими сумками, чтобы сбить с толку тренера соперника.

Артета любит играть в игры с противниками!» – написал защитник «Арсенала» в своей книге Believe.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoАлександр Зинченко
ахахаха
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
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