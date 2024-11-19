Александр Зинченко: «Артета велел травмированным садиться в автобус и заходить в раздевалку с сумками, чтобы сбить с толку соперников. Микель любит играть в игры!»
Александр Зинченко рассказал, как Микель Артета держит в секрете составы на игры.
«Я видел, как Микель Артета велел травмированным игрокам садиться в клубный автобус и заходить в раздевалку со своими сумками, чтобы сбить с толку тренера соперника.
Артета любит играть в игры с противниками!» – написал защитник «Арсенала» в своей книге Believe.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости