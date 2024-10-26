Зинченко о том, как в отпуске попросил Бернарду посоветовать поле во Франции: «Он ответил: «Зачем, хочешь снова попытаться выиграть АПЛ? Забудь, сиди дома»
Александр Зинченко о шутке Бернарду Силвы про выступления «Арсенала» в АПЛ.
В своей автобиографии «Believe» защитник «Арсенала», перешедший из «Манчестер Сити» летом 2022 года, рассказал о переписке с бывшим одноклубником во время отпуска на юге Франции.
«В инстаграме я увидел, что Бернарду Силва тоже был там. Я написал ему и спросил, знает ли он, где найти поле, чтобы потренироваться. Он ответил: «Зачем тебе поле?»
Я ответил: «Мне нужно бегать». Он написал: «Бегать? Зачем? Хочешь снова попытаться выиграть Премьер-лигу? Забудь об этом. Сиди дома», – написал Зинченко.
Также Зинченко рассказал, что впоследствии передал слова Бернарду полузащитнику «Манчестер Сити» Жереми Доку, после чего тот «смеялся до упаду».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football London
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