Артета тайно пригласил фристайлера на тренировку «Арсенала». Об этом рассказал Зинченко: «Он уничтожил меня своими трюками. Мы посмеялись и поехали на игру с хорошим настроением»

Микель Артета тайно нанял фристайлера, чтобы мотивировать команду.

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что в одной из тренировок команды принял участие профессиональный фристайлер – его тайно пригласил главный тренер.

«Перед матчами мы останавливались в одном отеле и знали всех официантов. Но в тот день там был новый парень.

Перед тем, как мы отправились на стадион, [Артета] сказал: «Ладно, ребята, давайте я вас разбужу, потому что нам нужна энергия. В прошлый раз, Алекс, игроки играли против тренерского штаба, и ты победил [тренера по стандартам] Николаса [Йовера]. Давай сделаем то же самое, но в стиле фристайл».

Все говорили: «Что? Конечно, Алекс победит его, бла-бла-бла». Нико начал что-то делать с мячом, и вдруг, похоже, он получил травму. Это было так очевидно, но странно.

Затем они позвали того нового официанта. Мы не знали, что он был профессиональным фристайлером. Он уничтожил меня своими трюками, и все мы были в глубоком шоке. Но потом мы все посмеялись и поехали на игру с хорошим настроением», – приводит слова Зинченко The Guardian.

Артета пригласил карманников на ужин «Арсенала» и попросил украсть у игроков ценные вещи. Тренер хотел показать футболистам, как важно быть начеку в любой момент