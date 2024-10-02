«Зинченко выделялся интеллектом футбольным. Первым в защиту его поставил Перевертайло – опередил Пепа. Санек мне был как младший братишка». Засеев об игре с украинцем за «Уфу»

Азамат Засеев рассказал о переходе Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

– Трансфер Александра Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» – один из самых необычных в истории российского футбола. Когда вы впервые узнали, что этот переход может случится, вы поверили?

– У нас с Саньком были близкие отношения. Он мне был как младший братишка. Я к нему тогда подошел, спросил про «Манчестер Сити», он ответил: «Да, есть интерес, но это все со времен игры в юношеской Лиге чемпионов за «Шахтер».

Я до последнего не верил, хоть Зинченко и работящий, профессионал, но не думал, что из «Уфы» можно перейти в «Манчестер Сити». Я видел, как он трудится. Своим отношением и работой он этого заслуживал.

– Вас сильно удивило, что Гвардиола сделал из Зинченко левого защитника? Мы привыкли видеть Александра в центре полузащиты.

– Зинченко выделялся интеллектом футбольным, поэтому я не удивился. Кстати, знаете, кто первым Сашу ставил на эту позицию?

– Кто?

– Перевертайло. Так что Евгений опередил Пепа, – сказал бывший полузащитник «Уфы».