«Зинченко выделялся интеллектом футбольным. Первым в защиту его поставил Перевертайло – опередил Пепа. Санек мне был как младший братишка». Засеев об игре с украинцем за «Уфу»
– Трансфер Александра Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» – один из самых необычных в истории российского футбола. Когда вы впервые узнали, что этот переход может случится, вы поверили?
– У нас с Саньком были близкие отношения. Он мне был как младший братишка. Я к нему тогда подошел, спросил про «Манчестер Сити», он ответил: «Да, есть интерес, но это все со времен игры в юношеской Лиге чемпионов за «Шахтер».
Я до последнего не верил, хоть Зинченко и работящий, профессионал, но не думал, что из «Уфы» можно перейти в «Манчестер Сити». Я видел, как он трудится. Своим отношением и работой он этого заслуживал.
– Вас сильно удивило, что Гвардиола сделал из Зинченко левого защитника? Мы привыкли видеть Александра в центре полузащиты.
– Зинченко выделялся интеллектом футбольным, поэтому я не удивился. Кстати, знаете, кто первым Сашу ставил на эту позицию?
– Кто?
– Перевертайло. Так что Евгений опередил Пепа, – сказал бывший полузащитник «Уфы».
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