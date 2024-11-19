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  • Ди Мария о класико в 2011-м и Месси: «Я боялся, что «гнома» травмируют, иначе его не остановить. Единственный способ обыграть ту «Барсу» – бить их, выводить из игры, бегать больше»
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Ди Мария о класико в 2011-м и Месси: «Я боялся, что «гнома» травмируют, иначе его не остановить. Единственный способ обыграть ту «Барсу» – бить их, выводить из игры, бегать больше»

Анхель Ди Мария рассказал, как переживал за здоровье Лионеля Месси в класико.

«Единственный способ обыграть ту «Барселону» – это бить их, выводить из игры, выкладываться на максимум, бегать больше, чем они. И это, в какой-то степени, приводило к тому, что игроки начинали выбивать дерьмо друг из друга прямо на поле.

В какой-то момент я боялся, что «гнома» (Месси – Спортс’‘) травмируют, меня больше беспокоило, чтобы с ним ничего не случилось, чем что-то другое.

Матч на «Месталье» (финал Кубка Испании 2011 года – Спортс’‘) был очень жестким, в том финале были удары за ударами. В какой-то момент мне пришлось сбить Лео, который убегал в контратаку. Я поднял его и сказал: «Извини, гном, но если бы я тебя не сбил, вы могли бы забить гол». У меня не было другого выбора. Играть нужно было именно так, иначе его было невозможно остановить», – сказал бывший вингер «Реала» на ютуб-канале Clank.

Анхель Ди Мария: «Всегда называю Месси «гном». В интервью я говорю, что он инопланетянин, но для нас он Лео, гном»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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