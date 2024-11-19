Де Йонг избежал травмы в сборной Нидерландов. Отъезд хавбека «Барсы» из сборной – мера предосторожности (As)
Френки де Йонг избежал травмы в сборной Нидерландов.
Полузащитник «Барселоны» досрочно покинул расположение национальной команды по медицинским причинам – он не сыграет в сегодняшнем матче Лиги наций против Боснии и Герцеговины. Перед международной паузой де Йонг получил ушиб голеностопа в матче Ла Лиги с «Реал Сосьедад» (0:1).
Как сообщает As, по возвращении в расположение «Барселоны» де Йонгу не потребовалось медицинское обследование. Полузащитник сообщил клубу, что его досрочный отъезд из сборной был мерой предосторожности.
В «Барселоне», в свою очередь, не видят причин для беспокойства в том, что де Йонг испытывает некоторый дискомфорт в голеностопе, поскольку ранее он пропустил около полугода из-за серьезной травмы. Ожидается, что в четверг Френки начнет тренировки в общей группе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости