Советник президента «Барсы» о том, что клуб не продал Ямаля в «ПСЖ» за 250 млн евро: «Лапорта даже не думал об этом»

Советник президента «Барселоны» рассказал о крупном предложении по Ламину Ямалю.

По словам Энрика Масипа, минувшим летом иностранный клуб был готов заплатить за 17-летнего вингера 250 миллионов евро, но «Барселона» отклонила предложение.

«Лапорта об этом даже не задумывался», – сказал Масип в подкасте Cafelito журналиста Хосепа Педрероля.

Масип не назвал «ПСЖ» прямо, однако на вопрос Педрероля, поступило предложение из Англии или из Франции, ответил, что из Франции.

Летом появилась информация , что «Барселона» отклонила предложение о трансфере Ямаля за 250 млн евро, поступившее, вероятно, от «ПСЖ». Агент Энди Барой, участвовавший в переходе Ольмо из «Барселоны» в «Загреб», подтвердил это сообщение.

«У нас лига Ямаля, а не Мбаппе. То, что делает Килиан, может и Винисиус, но так же, как Ламин, делал только Месси». Советник президента «Барселоны» о вингере