Советник президента «Барсы» о том, что клуб не продал Ямаля в «ПСЖ» за 250 млн евро: «Лапорта даже не думал об этом»
По словам Энрика Масипа, минувшим летом иностранный клуб был готов заплатить за 17-летнего вингера 250 миллионов евро, но «Барселона» отклонила предложение.
«Лапорта об этом даже не задумывался», – сказал Масип в подкасте Cafelito журналиста Хосепа Педрероля.
Масип не назвал «ПСЖ» прямо, однако на вопрос Педрероля, поступило предложение из Англии или из Франции, ответил, что из Франции.
Летом появилась информация, что «Барселона» отклонила предложение о трансфере Ямаля за 250 млн евро, поступившее, вероятно, от «ПСЖ». Агент Энди Барой, участвовавший в переходе Ольмо из «Барселоны» в «Загреб», подтвердил это сообщение.
«У нас лига Ямаля, а не Мбаппе. То, что делает Килиан, может и Винисиус, но так же, как Ламин, делал только Месси». Советник президента «Барселоны» о вингере
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