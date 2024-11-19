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Советник президента «Барсы» о том, что клуб не продал Ямаля в «ПСЖ» за 250 млн евро: «Лапорта даже не думал об этом»

Советник президента «Барселоны» рассказал о крупном предложении по Ламину Ямалю.

По словам Энрика Масипа, минувшим летом иностранный клуб был готов заплатить за 17-летнего вингера 250 миллионов евро, но «Барселона» отклонила предложение.

«Лапорта об этом даже не задумывался», – сказал Масип в подкасте Cafelito журналиста Хосепа Педрероля.

Масип не назвал «ПСЖ» прямо, однако на вопрос Педрероля, поступило предложение из Англии или из Франции, ответил, что из Франции.

Летом появилась информация, что «Барселона» отклонила предложение о трансфере Ямаля за 250 млн евро, поступившее, вероятно, от «ПСЖ». Агент Энди Барой, участвовавший в переходе Ольмо из «Барселоны» в «Загреб», подтвердил это сообщение.

«У нас лига Ямаля, а не Мбаппе. То, что делает Килиан, может и Винисиус, но так же, как Ламин, делал только Месси». Советник президента «Барселоны» о вингере

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
logoЛамин Ямаль
logoПСЖ
logoЛа Лига
Энрик Масип
logoлига 1 Франция
logoБарселона
деньги
logoЖоан Лапорта
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