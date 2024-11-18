Де Йонг и ван Дейк покинули расположение сборной Нидерландов по медицинским показаниям. Они не сыграют с Боснией

Френки де Йонг и Вирджил ван Дейк покинули расположение сборной Нидерландов.

Полузащитник «Барселоны» и защитник «Ливерпуля » пропустят заключительный матч группового этапа Лиги наций против Боснии и Герцеговины.

«Для Френки и Вирджила будет лучше покинуть расположение команды прямо сейчас. Решение было принято по медицинским показаниям, прежде всего, в интересах игроков», – сказал главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман.

Перед заключительным туром Нидерланды занимают 2-е место в группе, набрав 8 очков в 5 матчах. Команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира.